إصابة لاعب جديد بفيروس كورونا في غزة

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن إصابة رياضي جديد بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الماضية بقطاع غزة.

وأكدت التقارير, أن إسماعيل أبو جراد لاعب فريق الأقصى, أصيب بـ"كورونا", ما استدعى تواجده في الحجر الصحي هذه الفترة.

وأوضحت أن أبو جراد بصحة جيدة حاليا, وسيعمل على الالتزام بتعليمات الأطباء لضمان الشفاء بشكل سليم قريبا.

يشار إلى أنه أصيب 10 رياضيين بـ"كوفيد 19" خلال وقت سابق, وهم محمود رمضان لاعب نادي أهلي البريج, وعلاء أبو جياب لاعب نادي الرضوان, ورأفت عبد ربه لاعب نادي نماء سابقا, وأشرف أبو توهة لاعب الجلاء, وعبد الله فياض مدرب الطائرة بنادي بيت حانون الرياضي, ونجله مصعب نجم الفريق ومنتخب الناشئين, ومحمد أبو ريالة وشقيقه بلال لاعبي شباب جباليا والرضوان تواليا, وعبد الله نسمان لاعب الرضوان سابقا, ومحمد عاشور لاعب الهلال.