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ميركل: الوضع في المانيا خطير ومأساوي بسبب الموجة الثانية من "كورونا"

الخميس 29 أكتوبر 2020 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميركل: الوضع في المانيا خطير ومأساوي بسبب الموجة الثانية من "كورونا"



برلين/ وكالات /

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وضع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في ألمانيا حاليا بأنه مأساوي ، وذلك في بيان حكومي لها في البرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الخميس. 

وقالت ميركل اليوم إن أعداد الإصابة الجديدة  بالفيروس "تسارعت إلى أعلى بشكل واضح" خلال الأسابيع الماضية، لافتة إلى أن عدد الأشخاص الذين يتم رعايتهم في وحدات رعاية مركزة يتزايد أيضا، وأن كثيرا من مكاتب الصحة وصلت إلى حدود قدراتها على التحمل.

وتابعت المستشارة الاتحادية: "مثل هذه الديناميكة أثقلت طب العناية المركزة الخاص بنا خلال أسابيع قليلة... إننا نوجد في وضع مأساوى في بداية موسم البرد. يتعلق الأمر بنا جميعا. دون استثناء".

وعندما أشارت ميركل إلى القرارات التي تم اتخاذها أمس الأربعاء مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية، تمت مقاطعتها بصيحات غاضبة من صفوف حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض.

يذكر أن الحكومة الألمانية والولايات اتفقت أمس في مؤتمر عبر الفيديو على الإجراءات الأكثر صرامة منذ الربيع الماضي، حيث من المقرر إغلاق المطاعم ودور السينما والمسارح طوال شهر تشرين ثان/نوفمبر اعتبارا من يوم الاثنين القادم. وخلال هذه الفترة يتم السماح بلقاءات خاصة بين الأشخاص في إطار أعداد قليلة فحسب.

ومن المقرر أن تظل تجارة التجزئة مفتوحة. 

#ميركل #فيروس كورونا #المانيا

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