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راشفورد يدخل التاريخ فلي دوري الأبطال بعد هاتريكه أمام لايبزيج الألماني

الخميس 29 أكتوبر 2020 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
راشفورد يدخل التاريخ فلي دوري الأبطال بعد هاتريكه أمام لايبزيج الألماني



وكالات / سما /

تألق ماركوس راشفورد لاعب فريق مانشستر يونايتد أمام لايبزيج الألماني في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، ضمن فعاليات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واكتسح مانشستر يونايتد ضيفه لايبزيج بخماسية نظيفة، ليتصدر بذلك مجموعته الثامنة بالعلامة الكاملة ست نقاط، بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بالجولة الأولى بهدفين لهدف.

وبالرغم من دخول ماركوس راشفورد كبديل في شوط المباراة الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، إلا أنه نجح في تسجيل “هاتريك” في مرمى الفريق الألماني خلال 27 دقيقة فقط.

ودخل ماركوس راشفورد تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله “الهاتريك” في مرمى لايبزيج، حيث أصبح خامس لاعب في تاريخ الأبطال يسجل ثلاثة أهداف كبديل.

وبذلك ينضم ماركوس راشفورد لقائمة اللاعبين الذين سجلوا هاتريك كبدلاء وهم “كيليان مبابي، ووالتر باندياني، وجوسيبا لورينتي، وروسلر.

وأصبح أيضاً ماركوس راشفورد هو ثاني لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يسجل هاتريك وهو كبديل، بعد أن نجح أولي جونار سولشاير مدرب اليونايتد الحالي ومهاجمه السابق في فعل ذلك أمام نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي في شهر فبراير من عام 1999.

#ماركوس راشفورد #راشفورد #لايبزيج #دوري أبطال أوروبا

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