وزير الدفاع الأميركي والخارجية الإيطالي يصلان إسرائيل اليوم

القدس المحتلة / سما /

يصل وزير الدفاع الأمريكي مارك آسبر، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى إسرائيل اليوم الخميس، للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين.

ومن المقرر أن يعقد وزير الدفاع الأميركي مارك آسبر لقاءات مع كبار المسؤولين في محادثات ستتمحور حول ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن آسبر سيلتقي نظيره الإسرائيلي بيني غانتس وكبار المسؤولين بوزارة الجيش، كما أنه قد يلتقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وسيصل أيضًا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو تل أبيب، في أول زيارة له منذ توليه منصبه، للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين.

ووفقًا للهيئة، فإن إسرائيل ستحاول إقناع إيطاليا بإدراج الذراع السياسي لحزب الله ضمن قائمة المنظمات "الإرهابية".

وستتمحور المحادثات حول مسائل الغاز والوضع في لبنان.