غزة : تسجيل حالة وفاة و 276 اصابة جديدة بفيروس كورونا و تعافي 145 حالة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة و276 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد اجراء فحص مخبري ل 2115 عينة في حصيلة هي الأعلى منذ تفشي الفيروس في قطاع غزة.

وأكدت الصحة وفاة المواطن محمود مسعود جندية 63 عاما في العناية المركزة بمشفى الشفاء الطبي ما يرفع عدد الوفيات بفيروس كورونا الى 32 حالة.

وأشارت الصحة في تقريرها اليومي الى تعافي 145 حالة ما يرفع عدد المتعافين الى 3802 حالة .

وأوضحت الصحة ان اجمالي الاصابات منذ مارس الماضي بلغ 6169 مصاب منها اصابات نشطة 2335 حالة.

وسجلت محافظة شمال غزة النسبة الاعلى من الاصابات في الساعات الاخيرة حيث بلغ عدد المصابين 140 تلتها محافظة غزة 79 اصابة ثم خان يونس 44 اصابة.