الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 8 مواطنين من الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، 8 مواطنين من مناطق مختلفة في الضفة بعد عملية دهم وتفتيش.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت من بيت لحم محمد الخطيب وهو شقيق الشهيد داود الذي استشهد قبل فترة في سجون الاحتلال، وذلك للضغط على شقيقه مؤيد كي يسلم نفسه للمخابرات الإسرائيلية، وأنور أحمد الفقيه (40 عاما)، وخليل قاسم الشيخ (42 عاما)، من قرية مراح رباح، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وأضافت ذات المصادر، إن قوات الاحتلال اعتقلت طارق موسى عبيات (38 عاما)، من منطقة وادي أبو فريحه في مدينة بيت ساحور غرب بيت لحم، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

كما اعتقلت الاسير المحرر هشام إسماعيل أبو هواش (39 عاما) من منطقة الطبقة في بلدة دورا جنوب الخليل بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما داهمت دوريات الاحتلال بلدة خرسا جنوب غرب الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال من جنين ثلاثة شبان هم: محمد زياد السعدي، وأحمد حسام ابو طبيخ، وعبد الله برهان عبد الحليم، وذلك عقب دهم منازلهم والعبث بمحتوياتها.