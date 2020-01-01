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"يديعوت" تزعم : طائرة إسرائيلية حطت بالدوحة لنقل أموال لغزة

الخميس 29 أكتوبر 2020 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت" تزعم : طائرة إسرائيلية حطت بالدوحة لنقل أموال لغزة



القدس المحتلة / سما /

زعمت وسائل إعلام عبرية، أن طائرة إسرائيلية هبطت الثلاثاء في مطار الدوحة، وعادت إلى "إسرائيل" بعد ساعات، وهي تحمل أموالاً قطرية لقطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت": إن "الطائرة الإسرائيلية (N467AM) التي كانت تستخدم سابقاً في رحلات رئيس "الموساد" يوسي كوهين إلى دول الخليج، هبطت في الدوحة، وعادت إلى مطار بن غوريون".

وأشارت إلى أن قطر ستنقل دفعتين من أموال المنحة القطرية المخصصة للعائلات الفقيرة في قطاع غزة قريبًا.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، قبل يومين، عن تحركات جديدة في ملف التهدئة بين قطاع غزة وكيان الاحتلال.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: إن ""إسرائيل" طلبت من مصر وقطر التدخل الفوري، لوقف التوتر واطلاق الصواريخ من قطاع غزة".

#قطر #المنحة القطرية #اسرائيل #غزة #حماس #تهدئة

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