المؤلف المجهول للكتاب الفاضح عن ترامب يكشف عن نفسه

وانتقد ترامب في الكثير من المداخلات التلفزيونية، لكنه لم يعترف بأنه مؤلف الكتاب الفاضح.

وفي أغسطس الماضي نفى تايلور علاقته بالكتاب والمقال في حديث لـ"سي إن إن"، ردا على سؤال مباشر للمذيع بهذا الخصوص.

وتعليقا على كشف هوية مؤلف الكتاب، قال ترامب على "تويتر" إنه لا يعرف مايلز تايلور ولم يسمع به من قبل.

Who is Miles Taylor? Said he was “anonymous”, but I don’t know him - never even heard of him. Just another @nytimes SCAM - he worked in conjunction with them. Also worked for Big Tech’s @Google. Now works for Fake News @CNN. They should fire, shame, and punish everybody....