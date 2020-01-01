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مقتل فلسطينية وإصابة آخرين في جرائم داخل الخط الأخضر

الخميس 29 أكتوبر 2020 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل فلسطينية وإصابة آخرين في جرائم داخل الخط الأخضر



القدس المحتلة / سما /

قتلت سيدة فلسطينية، مساء الأربعاء، وأصيب آخرين، في جريمتي إطلاق نار وقعتا في منطقتين مختلفتين داخل الخط الأخضر.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن السيدة التي قتلت هي عايدة أبو حسين (47 عامًا)، حيث أطلق مجهولون النار تجاه سيارة كانت على متنها برفقة نجلها الذي تعرض سابقًا لمحاولات قتل.

ووفقًا للموقع، فإن الحدث وقع في بئر باقة بمنطقة باقة الغربية، مشيرًا إلى أن الشرطة فتحت تحقيقًا بالحادثة.

وبذلك يرتفع عدد الضحايا من النساء منذ بداية العام إلى 14. بحسب يديعوت.

وفي سياق متصل، أصيب شخصين أحدهما بحالة حرجة في إطلاق نار جرى في مدينة اللد.

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