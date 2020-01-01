  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"كان" العبرية: إجراءات إسرائيل ضد البنوك التي تحتفظ بحسابات للأسرى تدخل حيز التنفيذ 30 ديسمبر القادم

الخميس 29 أكتوبر 2020 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كان" العبرية: إجراءات إسرائيل ضد البنوك التي تحتفظ بحسابات للأسرى تدخل حيز التنفيذ 30 ديسمبر القادم



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت السلطة الفلسطينية، بأن القرار ضد البنوك الفلسطينية التى تحتفظ بحسابات للأسرى سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 ديسمبر القادم.

وقال مراسل قناة كان العبرية، "غال برجر"، إن رواتب الأسرى الفلسطينيين تعود مجددا إلى الواجهة، بعد أن أبلغت الحكومة الإسرائيلية، السلطة الفلسطينية، يوم الأربعاء، بأن القرار ضد البنوك التى تحتفظ بحسابات للأسرى الأمنيين فى السجون والمحررين منهم سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 ديسمبر القادم، لافتا أنه لن يكون تأجيل آخر للقرار.

يُذكر أن القرار صدر عن وزير الجيش الإسرائيلي السابق"نفتالى بينت"، وقام وزير الجيش الجديد ورئيس الوزراء القادم بيني غانتس بتجميد العمل بالقرار حتى نهاية عام 2020.

وأوضح مراسل القناة العبرية، أن بنك الأردن، قد أعلن أنه إذا دخل القرار حيز التنفيذ سيقوم بإغلاق حسابات الأسرى لديه، ويتوقع أن تحذوا بنوك أخرى حذوه لتفادى دعاوى قضائية قد ترفعها جهات إسرائيلية ضدها.

الأكثر قراءة اليوم

موريتانيا : موقع موريباك يعلن رابط نتائج كونكور 2020 مسابقة دخول الإعدادية

حكم صيام يوم المولد النبوي الشريف إذا صادف الخميس ؟

صحيفة اسرائيلية: كهرباء غزة و"التنسيق الخفي" بين إسرائيل ومصر وقطر والفلسطينيين..!

صور تهاني المولد النبوي 2020 - 1442 .. تهنئة مولد النبي بالصور

فيديو : تعليقات «صادمة» من مبروك عطية على حملات مواجهة الإساءة للرسول

الحية: مدة التهدئة الأخيرة مع الاحتلال قاربت على الانتهاء.. ومصر ستفتح معبر رفح استثنائيا الأسبوع المقبل

حقيقة خبر وفاة الشيخ عايض القرني بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

القدرة: غزة لا تحتمل الإغلاق وأعداد إصابات كورونا يشكل خطرًا كبيرًا

قطع رأس احدهم.. مقتل 3 اشخاص وعدد من الجرحى في هجوم طعن بنيس في فرنسا

القناة 12: التطبيع مع السودان ثمرة مفاوضات طويلة تمت بدعم من السعودية ومصر والإمارات

غزة : تسجيل حالة وفاة و 276 اصابة جديدة بفيروس كورونا و تعافي 145 حالة

"يديعوت" تزعم : طائرة إسرائيلية حطت بالدوحة لنقل أموال لغزة