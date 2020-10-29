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حكم نهائي يقضي بالسجن 17 عاما لرئيس كوريا الجنوبية السابق ميونغ باك

الخميس 29 أكتوبر 2020 07:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حكم نهائي يقضي بالسجن 17 عاما لرئيس كوريا الجنوبية السابق ميونغ باك



وكالات

أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، حكما أصدرته محكمة أقل، يقضي بسجن الرئيس السابق لي ميونغ باك 17 عاما بتهم الاختلاس والرشوة.

وحكمت محكمة الاستئناف في كوريا الجنوبية على لي ميونغ باك بالسجن 17 عاما، وغرامة قدرها 13 مليار وون (10.9 مليون دولار أمريكي).

اتُهم الرئيس السابق لكوريا الجنوبية، البالغ من العمر 78 عاما، والذي حكم البلاد في الفترة ما بين 2008 إلى 2013، في أبريل 2018 بـ16 تهمة جنائية، بما في ذلك الاختلاس وتلقي رشاوى، وفقا لوكالة "يونهاب".

سيتم سجن ميونغ باك بناء على حكم المحكمة العليا، بعد أن أمضى حوالي ثمانية أشهر خارج السجن منذ أن قدم معارضة قضائية في فبراير/شباط الماضي ضد قرار محكمة الاستئناف التي رفضت طلب الكفالة.

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