حكم نهائي يقضي بالسجن 17 عاما لرئيس كوريا الجنوبية السابق ميونغ باك

أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، حكما أصدرته محكمة أقل، يقضي بسجن الرئيس السابق لي ميونغ باك 17 عاما بتهم الاختلاس والرشوة.

وحكمت محكمة الاستئناف في كوريا الجنوبية على لي ميونغ باك بالسجن 17 عاما، وغرامة قدرها 13 مليار وون (10.9 مليون دولار أمريكي).

اتُهم الرئيس السابق لكوريا الجنوبية، البالغ من العمر 78 عاما، والذي حكم البلاد في الفترة ما بين 2008 إلى 2013، في أبريل 2018 بـ16 تهمة جنائية، بما في ذلك الاختلاس وتلقي رشاوى، وفقا لوكالة "يونهاب".

#BREAKING #SouthKorea's Supreme Court on Thursday confirmed a 17-year prison term for ex-#President Lee Myung-bak in a corruption case. pic.twitter.com/inmA6yLl6Z