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مانشستر يونايتد يسحق ضيفه لايبزيج بخماسية ..فيديو

الخميس 29 أكتوبر 2020 07:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يسحق ضيفه لايبزيج بخماسية ..فيديو



وكالات

أحرز ماركوس راشفورد ثلاثة أهداف قرب النهاية ليقود مانشستر يونايتد لسحق ضيفه رازن بال شبورت لايبزيج بنتيجة (5-0)، باستاد أولد ترافورد في المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وتقدم يونايتد، الذي أشرك بول بوغبا منذ البداية وجلس راشفورد وبرونو فرنانديز على مقاعد البدلاء، في الدقيقة 21 عبر ميسون جرينوود بعد تمريرة بوغبا.

وشارك راشفورد بدلا من جرينوود في الدقيقة 63، وحسم المباراة بعدما تسبب الفريق الألماني في عدة مشاكل لصاحب الأرض.

وتلقى مهاجم إنجلترا تمريرة من فرنانديز وهز الشباك من وضع انفراد في الدقيقة 74، لكن تم احتساب الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بعد قرار مساعد الحكم بوجود تسلل على لاعب يونايتد.

جعل راشفورد النتيجة (3-صفر)، عندما خطف الكرة من مارسيل زابيتسر وراوغ دايوت أوباميكانو ليهز الشباك.

وأضاف أنطوني مارسيال الهدف الرابع من ركلة جزاء.

وأكمل راشفورد الثلاثية في غضون 29 دقيقة بعدما تلقى تمريرة مارسيال ليضعها في المرمى.

#ماركوس راشفورد #مانشستر يونايتد #لايبزيج #أولدترافورد #دوري أبطال أوروبا #بول بوغبا #مارسيال

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