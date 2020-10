الإعصار زيتا يضرب لويزيانا برياح قوية وأمواج عالية... فيديو

ضرب الإعصار زيتا ولاية لويزيانا الأمريكية، يوم الأربعاء، برياح قوية بلغت سرعتها 175 كيلومترا في الساعة وأمواج خطيرة، وهو ثالث إعصار يضرب الولاية المطلة على ساحل الخليج الأمريكي هذا العام.

وهاجمت الرياح العاتية المصاحبة للإعصار، وهو من الفئة الثانية، قطاعا من ساحل الخليج من لويزيانا حتى مسيسبي.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن رياح الإعصار المدمرة ستصل إلى نيو أورليانز، على بعد نحو 160 كيلومترا من كوكودري في لويزيانا، وتجتاح قطاعات من جنوب شرق مسيسبي وألاباما وشمال جورجيا.

WATCH: As #Zeta shreds a business right in front of me in Phoenix, LA #LAwx pic.twitter.com/Tb4nKfRqWn