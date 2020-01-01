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مايا دياب تقبل تحدي كريستيانو رونالدو وتحطم رقما قياسيا... فيديو

الخميس 29 أكتوبر 2020 06:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مايا دياب تقبل تحدي كريستيانو رونالدو وتحطم رقما قياسيا... فيديو



وكالات

قالت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، يوم الأربعاء، أنها قبلت التحدي الذي أعلن عنه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي بشأن تمرينات البطن خلال 45 ثانية.

ونشرت مايا دياب عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، مقطع فيديو تظهر فيه وهي تقوم بتمرينات البطن.

وأكدت دياب، أنها حطمت الرقم القياسي الخاص بتمرينات البطن  بتجاوز الـ800 عدة، موضحة أنها قبلت تحدي كريستيانو رونالدو في عمل أكبر عدد من تمرينات البطن في 45 ثانية، متحدية جمهورها.

كان كريستيانو رونالدو، المصاب الآن بكوفيد-19، أطلق مبادرة أبريل/نيسان الماضي لحث الناس على ممارسة الرياضة في المنزل خلال جائحة كورونا، وهو ما لاقى اهتماما كبيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي حيث شاهد منشور رونالدو عشرات الملايين وتحداه المئات من الشخصيات الشهيرة حول العالم.

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب كانت أغنية "نور العين"، والتي أعادت توزيعها وطرحها من جديد قبل عامين، بالاشتراك مع مساري ومغني الراب فرنش موتانا، وحققت الأغنية بعد أقل من يوم لصدورها 760 ألف استماع.

#مايا دياب #كريستيانو رونالدو #يوفنتوس #انستغرام #كوفيد ـ 19 #فرنش موتانا

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