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جنين: القبض على 11 مطلوباً وضبط 6 مركبات غير قانونية

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: القبض على 11 مطلوباً وضبط 6 مركبات غير قانونية



جنين / سما /

قبضت الشرطة، اليوم الاربعاء، على 11 مطلوباً للعدالة، وضبطت 6 مركبة غير قانونية في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة من قبل الإدارات والأقسام ومراكز الشرطة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين، قامت الشرطة بالقبض على 11 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 14 مذكرة قضائية، وضبطت 5 مركبات ودراجة غير قانونية في محافظة جنين، وأكدت التحفظ على المقبوض عليهم وإحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

#الشرطة #جنين

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