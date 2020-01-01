الإفراج عن أسيرين من قلقيلية

قلقيلية / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، عن الأسيرين داود وشريم من مدينة قلقيلية بعد اعتقال إداري لفترات متفاوتة.

يشار إلى أن الاحتلال اعتقل الأسير المربي مؤيد شريم (53 عاماً) "بتاريخ 8 /7 /2019 وحوّله للاعتقال الإداري، وجدده عدة مرات، وحصل مؤخراً على قرار جوهري بعدم التمديد، وهو أسير سابق وعضو هيئة إدارية في نادي إسلامي قلقيلية وعضو هيئة سابق في اتحاد كرة القدم الفلسطيني ويشغل مدرساً في وزارة التربية والتعليم، وفي مرات سابقة اعتقله الاحتلال مع نجله علي".

إلى ذلك، أفرج الاحتلال عن الأسير زكي عبد الفتاح داود (54 عاماً) من قلقيلية والذي اعتقله بتاريخ 21 /5 /2020 قبل عيد الفطر بأربعة أيام وحوله للاعتقال الإداري وهو أسير سابق لعدة فترات، ويتولى الإشراف على نادي إسلامي قلقيلية وعضو هيئة إدارية.