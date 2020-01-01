  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإفراج عن أسيرين من قلقيلية

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفراج عن أسيرين من قلقيلية



قلقيلية / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، عن الأسيرين داود وشريم من مدينة قلقيلية بعد اعتقال إداري لفترات متفاوتة.

يشار إلى أن الاحتلال اعتقل الأسير المربي مؤيد شريم (53 عاماً) "بتاريخ 8 /7 /2019 وحوّله للاعتقال الإداري، وجدده عدة مرات، وحصل مؤخراً على قرار جوهري بعدم التمديد، وهو أسير سابق وعضو هيئة إدارية في نادي إسلامي قلقيلية وعضو هيئة سابق في اتحاد كرة القدم الفلسطيني ويشغل مدرساً في وزارة التربية والتعليم، وفي مرات سابقة اعتقله الاحتلال مع نجله علي".

إلى ذلك، أفرج الاحتلال عن الأسير زكي عبد الفتاح داود (54 عاماً) من قلقيلية والذي اعتقله بتاريخ 21 /5 /2020 قبل عيد الفطر بأربعة أيام وحوله للاعتقال الإداري وهو أسير سابق لعدة فترات، ويتولى الإشراف على نادي إسلامي قلقيلية وعضو هيئة إدارية.

#اسرى #افراج عن اسرى #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

موريتانيا : موقع موريباك يعلن رابط نتائج كونكور 2020 مسابقة دخول الإعدادية

حكم صيام يوم المولد النبوي الشريف إذا صادف الخميس ؟

خلافا لما أعلن سابقا .. تعديل من وزارة المالية حول صرف رواتب موظفي السلطة

أكثر من 70 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم مبكرا وبايدن يتقدم على ترامب بقوة

هل يجوز الاحتفال بذكرى عيد المولد النبوي الشريف ؟

لأول مرة.. عرض أزياء على شاطئ البحر الأحمر بالسعودية (صور)

يديعوت تكشف: تقدم بمراحل خطة نقل الغاز الاسرائيلي من حقل لفييتان لمحطة الوقود بغزة

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يبعث رسالة للأمين العام للأمم المتحدة.. إليك تفاصيله

الحية: مدة التهدئة الأخيرة مع الاحتلال قاربت على الانتهاء.. ومصر ستفتح معبر رفح استثنائيا الأسبوع المقبل

كهرباء

صحيفة اسرائيلية: كهرباء غزة و"التنسيق الخفي" بين إسرائيل ومصر وقطر والفلسطينيين..!

ابو حسنة: استئاف العملية التعليمية لطلبة المرحلة الاعدادية بمدارس الاونروا بغزة بدءا من الاثنين المقبل

رئيس الوزراء الفلسطيني: حريصون على إجراء الانتخابات لإعادة الوهج الديمقراطي لشعبنا