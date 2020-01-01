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انتربول فلسطين يتسلم مطلوبا للنيابة العامة من الاردن

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتربول فلسطين يتسلم مطلوبا للنيابة العامة من الاردن



رام الله / سما /

 تسلم المكتب الوطني للانتربول في دولة فلسطين من الانتربول في الممكلة الاردنية الهاشمية اليوم مطلوبا فار من وجه العدالة وصادر بحقة مذكرات قضائية .

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، بانه وفي اطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين لاذو بالفرار خارج فلسطين بعد ارتكابهم جرائم، فقد تم استصدار تعميم دولي بحق احد المواطنين الصادر بحقه مذكرات قضائية ومتهم بقضية " القتل العمد " حصلت عام 2008 وتم القبض عليه وتسليمه عبر القنوات المختصة .

واكد ارزيقات انه تم التحفظ على المتهم تمهيدا لإحالته لجهات الاختصاص لاتخاد المقتضى القانوني بحقه أصولا.

ووجه ارزيقات تحذيرا لكل الفارين خارج البلاد بضرورة العودة وتسليم انفسهم لتسوية أوضاعهم.

#انتربول فلسطين #الاردن #النيابة العامة

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