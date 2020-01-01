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نتنياهو: بدون الضفة الغربية وجودنا في خطر..!

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: بدون الضفة الغربية وجودنا في خطر..!



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماعه بتسعة من رؤساء المستوطنات بالضفة مساء الأربعاء إنه بدون الضفة وجودنا في خطر.

وأضاف نتنياهو وفق القناة 7 العبرية: "لدي التزام عميق وكامل بتعزيز الاستيطان في الضفة".
 
وأشار إلى أن اتفاقية التعاون العلمية مع أمريكا ستسمح لجامعة أرييل والمؤسسات التعليمية الأخرى هنا وفي مرتفعات الجولان بالاستفادة العلمية وهذا تصحيح تاريخي.
 
وتابع نتنياهو: هذه هويتنا وتراثنا وها هو مستقبلنا، نحن هنا وسنبقى إلى الأبد، وسنواصل العمل معًا عن كثب لبناء إسرائيل".

#اسرائيل #نتنياهو #الضفة الغربية #مستوطنات #استيطان #الاراضي الفلسطينية

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