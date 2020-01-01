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النيابة بغزة تصدر بياناً مهماً بشأن الحملات المجتمعية بالفضاء الالكتروني

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة بغزة تصدر بياناً مهماً بشأن الحملات المجتمعية بالفضاء الالكتروني



غزة / سما /

أصدرت النيابة العامة في غزة، اليوم الأربعاء، بياناً مهماً بشأن الحملات المجتمعية بالفضاء الالكتروني.

وقالت النيابة في بيانها، تتابع النيابة العامة باهتمام الجدل القانوني عبر صفحات الفضاء الإلكتروني بشأن الحملات المجتمعية للنشطاء والمهتمين، وتود في هذا الإطار توضيح ما يلي:

- تحترم النيابة العامة، وكافة جهات إنفاذ القانون، الحقوق والحريات الدستورية، وعلى رأسها الحق في التعبير وحرية الرأي، وتؤكد أنها ستعمل جاهدة لصيانتها والحفاظ عليها وتعزيزها عبر إجراءاتها واختصاصاتها القانونية.

- تحترم النيابة العامة في ذات السياق حقوق الأشخاص في الحماية القانونية من التعدي أو الإساءة أو التهديد أو الذم أو التشهير بهم، وستباشر الإجراءات الجزائية بمهنية وموضوعية وحيادية في أي بلاغ أو شكوى ترد إليها بالخصوص وفق الأصول.
 

#النيابة العامة #مواقع التواصل الاجتماعي #الحملات المجتمعية #صفحات الفضاء الإلكتروني #نشطاء

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