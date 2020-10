واشنطن تحذر رعاياها بالعاصمة السعودية.. والتحالف يعلن تدمير 6 طائرات مسيرة مفخخة

حذرت السفارة الأمريكية بالعاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، رعاياها من احتمال وقوع هجمات بالصواريخ والمسيّرات اليوم، ودعتهم إلى أن “يكونوا في حالة تأهب”.

يأتي ذلك في ظل تصعيد الحوثيين هجماتهم ضد المملكة بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، آخرها الثلاثاء، ضد مطار سعودي جنوبي البلاد.

وقدم البيان عددا من الإجراءات التي يجب اتخاذها حال وقوع مثل هذه الهجمات، منها “البحث الفوري عن ساتر حال سماع انفجار أو صوت صفارات الإنذار”.

The U.S. Mission to Saudi Arabia has issued a Security Alert regarding possible missiles or drones headed towards Riyadh today, October 28. https://t.co/E5lUEnKW8p