واشنطن تحذر رعاياها بالعاصمة السعودية.. والتحالف يعلن تدمير 6 طائرات مسيرة مفخخة

سما / وكالات/

حذرت السفارة الأمريكية بالعاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، رعاياها من احتمال وقوع هجمات بالصواريخ والمسيّرات اليوم، ودعتهم إلى أن “يكونوا في حالة تأهب”.

يأتي ذلك في ظل تصعيد الحوثيين هجماتهم ضد المملكة بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، آخرها الثلاثاء، ضد مطار سعودي جنوبي البلاد.

وقدم البيان عددا من الإجراءات التي يجب اتخاذها حال وقوع مثل هذه الهجمات، منها “البحث الفوري عن ساتر حال سماع انفجار أو صوت صفارات الإنذار”.

The U.S. Mission to Saudi Arabia has issued a Security Alert regarding possible missiles or drones headed towards Riyadh today, October 28. https://t.co/E5lUEnKW8p — ACS Saudi Arabia (@KSA_ACS) October 28, 2020

وحث البيان المواطنين الأمريكيين على “البقاء في حالة تأهب، والمراجعة الفورية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة”.

وفي وقت لاحق أعلن التحالف العربي، مساء الأربعاء، اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن التحالف الذي تقوده الرياض، نشرته وسائل إعلام سعودية.

وأوضح التحالف أن قواته نجحت في اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي على أحياء مدنية سعودية.

وأشار إلى أن “محاولات الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين تعكس حالة اليأس لديها”.

ولم يصدر تعليق من قبل الحوثيين حول بيان التحالف العربي.

ويذكر أن جماعة “الحوثي” اليمنية، أعلنت الثلاثاء استهداف “هدف مهم” في مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، في ثالث هجوم خلال 24 ساعة.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلفت بعضها خسائر بشرية ومادية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تاتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي “الحوثي”، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

وقالت السفارة في بيان تحذيري عبر موقعها الإلكتروني، نقله حسابها الموثق على “تويتر”، إنها تتعقب “تقارير عن صواريخ أو طائرات بدون طيار محتملة قد تكون متجهة نحو الرياض اليوم”، وحثت مواطنيها “أن يكونوا في حالة تأهب”.