الاقتصاد بغزة: أجرينا 302 جولة تفتيشية على المنشآت وفحوصات مخبرية لـ113 عينة

غزة / سما /

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، أنها أجرت اليوم الأربعاء، 302 جولة تفتيشية على المنشآت والأسواق التجارية موزعة على أحياء حافظات غزة.



وأشارت الوزارة، خلال تقريرها اليومي، إلى أنها نفذت 4041 زيارة ميدانية خلال الجولات اليومية موزعة على المنشآت التجارية والصناعية.



وقالت: "تم تحرير (470) محضر ضبط متعلقة بمخالفة القانون والمواصفة الفلسطينية المعمول بها ورفع للأسعار"، مضيفة: "كما تم تحرير (507) محضر اتلاف بمواد غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.



واشارت الوزارة، إلى أنها أجرت فحوصات مخبرية لعدد (113) عينة خلال جائحة كورونا.

