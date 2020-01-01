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الأوقاف بغزة تغلق ثلاثة مساجد بخانيونس بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف بغزة تغلق ثلاثة مساجد بخانيونس بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا



غزة / سما /

أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق ثلاثة مساجد في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، لمدة 48 ساعة، بسبب غصابة بعض روادها بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة في تصريح لها، نشرته على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن قرار اغلاق المساجد الثلاثة، سيكون بدءاً من فجر يوم الخميس 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

وأوضحت الوزارة في تصريحها، أن المساجد التي تقرر اغلاقها هي مسجد ذي النورين الترتوري بمعسكر خانيونس، ومسجدا الرضوان والأثر في السطر الغربي للمدينة.

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