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"اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس" تهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس" تهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف



القدس المحتلة / سما /

 هنأت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين الرئيس محمود عباس وشعبنا الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد  النبوي الشريف .

وأكد رئيس اللجنة الرئاسية، ومدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري إدانته الشديدة للإساءة إلى النبي الكريم محمد عليه السلام، أو المساس بالرموز الدينية والمقدسات، فلا يمكن التذرع بحرية التعبير للإساءة  للأديان والرسل والمقدسات .

ودعا الله العلي  القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة وقد تحققت أهداف شعبنا في الحرية والعودة وتقرير المصير على أرض وطننا فلسطين، وأن ينعم على أسرانا بالحرية، وعلى شعبنا الفلسطيني وشعوب الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بالحرية والأمن والسلام والازدهار.

وأكدت اللجنة وحدة الصف الفلسطيني المسيحي والإسلامي في مواجهة سياسات التهويد والأسرلة  في عاصمتنا الأبدية  القدس. وأدانت الاعتداءات  والانتهاكات المتكررة للمستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال  للمقدسات المسيحية والإسلامية عموما، وللمسجد الأقصى المبارك وساحة الحرم الشريف خصوصا.

#اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس #المولد النبوي الشريف

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