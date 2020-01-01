رئيس الوزراء يستقبل ممثل جمهورية كوريا الجديد في فلسطين

رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، مع ممثل جمهورية كوريا الجديد في فلسطين سونغ سي-جينغ، المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال اشتية، لدى استقباله ضيفه الكوري في مدينة رام الله، إن العلاقة الفلسطينية الكورية الفلسطينية عميقة، وقد مر الشعبان بتجارب مشابهة من المعاناة ويجمعهما الإصرار على الصمود والتحدي من أجل بناء وطنهما.

كما ثمن رئيس الوزراء الدعم الكوري للعديد من المشاريع التنموية في فلسطين، والاستجابة للأولويات الوطنية والتنسيق الدائم لتنفيذ هذه المشاريع، مشددا على تقديم كافة التسهيلات لعمل الممثلية الكورية بما يساهم في تعزيز ودفع العلاقات الثنائية ما بين كوريا وفلسطين إلى الأمام.

ودعا إلى تعزيز برامج التبادل الثقافي بين كوريا وفلسطين لتوطيد العلاقات بين الشعبين، وشبك القطاعين الخاصين في البلدين لتعزيز فرص الاستثمار المشترك.

ووضع رئيس الوزراء الممثل الكوري في صورة الأوضاع في فلسطين، خاصة تصاعد وتيرة الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية وسط التحديات المالية والسياسية التي وضعتها إسرائيل والولايات المتحدة على القضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد سي-جينغ دعم بلاده لحل الدولتين وضرورة تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، مؤكدا على الصداقة التي تجمع الشعبين وضرورة تعزيز أواصرها.