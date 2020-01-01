  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يهنئ العاهل الأردني بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ العاهل الأردني بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف



رام الله / سما /

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمناسبة حلول ذكرى مولد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم.

وتوجه الرئيس في برقية تهنئة بهذا الخصوص للعاهل الأردني ولحكومة ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمه شخصيا، بأحر التهاني القلبية وأجل التبريكات الأخوية، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات، وبتعزيز وحدة أمتنا وتآخيها، وتحرير أراضيها ومقدساتها، وفي طليعتها مسرى صاحب هذه الذكرى العطرة، المسجد الأقصى المبارك.

#الرئيس عباس #الملك عبدالله الثاني #الاردن #المولد النبوي الشريف

الأكثر قراءة اليوم

موريتانيا : موقع موريباك يعلن رابط نتائج كونكور 2020 مسابقة دخول الإعدادية

حكم صيام يوم المولد النبوي الشريف إذا صادف الخميس ؟

أكثر من 70 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم مبكرا وبايدن يتقدم على ترامب بقوة

خلافا لما أعلن سابقا .. تعديل من وزارة المالية حول صرف رواتب موظفي السلطة

لأول مرة.. عرض أزياء على شاطئ البحر الأحمر بالسعودية (صور)

قطر تبدي "أسفها" لإخضاعها بالقوة مسافرات في مطار الدوحة لفحص نسائي

مسؤول فلسطيني: مصر أبدت استعدادا لترسيم الحدود البحرية معنا

الأخبار الرئيسية

الحية: مدة التهدئة الأخيرة مع الاحتلال قاربت على الانتهاء.. ومصر ستفتح معبر رفح استثنائيا الأسبوع المقبل

كهرباء

صحيفة اسرائيلية: كهرباء غزة و"التنسيق الخفي" بين إسرائيل ومصر وقطر والفلسطينيين..!

ابو حسنة: استئاف العملية التعليمية لطلبة المرحلة الاعدادية بمدارس الاونروا بغزة بدءا من الاثنين المقبل

رئيس الوزراء الفلسطيني: حريصون على إجراء الانتخابات لإعادة الوهج الديمقراطي لشعبنا

خا

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع