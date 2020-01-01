الرئيس يهنئ العاهل الأردني بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

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هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمناسبة حلول ذكرى مولد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم.

وتوجه الرئيس في برقية تهنئة بهذا الخصوص للعاهل الأردني ولحكومة ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمه شخصيا، بأحر التهاني القلبية وأجل التبريكات الأخوية، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات، وبتعزيز وحدة أمتنا وتآخيها، وتحرير أراضيها ومقدساتها، وفي طليعتها مسرى صاحب هذه الذكرى العطرة، المسجد الأقصى المبارك.