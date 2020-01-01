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32 وفاة و3087 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
32 وفاة و3087 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن



عمان /سما/

 سجلت في الأردن، اليوم الأربعاء، 3087 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها محلية؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 61942، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صدر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس، وفق الموجز، إلى 700، بعد وفاة 32 مصابا، فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت الأربعاء للعلاج في المستشفيات المعتمدة 158 حالة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 1266 حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

وأُجري 24497 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 1783338 فحصاً.

#الاردن #فيروس كورونا

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