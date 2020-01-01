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مخابرات الاحتلال تسلم نشطاء مقدسيين استدعاءات للتحقيق

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخابرات الاحتلال تسلم نشطاء مقدسيين استدعاءات للتحقيق



القدس المحتلة / سما /

 سلمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدير نادي الأسير بالقدس ناصر قوس، وأحد كوادر حركة الشبيبة الفتحاوية فادي مطور، استدعاءات للتحقيق.

وقالت عائلة قوس، إن عناصر من مخابرات الاحتلال داهمت منزلها في البلدة القديمة، وفتشت المنزل، وسلمت استدعاء لناصر، علما أنه خارج البلاد.

كما سلمت مخابرات الاحتلال، فادي مطور استدعاء بعد مداهمة منزله في حي واد الجوز بالقدس المحتلة.

وكانت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي استدعت أمس الثلاثاء، رئيسة جمعية تطوع للأمل في بيت حنينا سيلفيا أبو لبن، وأحد كوادر حركة الشبيبة الفتحاوية عبد الله شويكي، وعضو إقليم "فتح" في القدس ياسر درويش للتحقيق.

#مخابرات الاحتلال #مقدسيين #القدس

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