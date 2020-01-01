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الرئيس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي



رام الله / سما /

 هنأ الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وعبر الرئيس، عن أطيب التهاني وأصدق المشاعر المقرونة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة وقد تحققت أماني شعبنا بالعودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أمتنا وقد تعززت وحدتها، وتحققت تطلعات وأماني الشعوب في التطور والرقي.

كما تمنى الرئيس لشعبنا ولأمتنا العربية والإسلامية السلامة من وباء "كورونا"، ومن كل مكروه.

ودعا الرئيس، الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، والفرج القريب للأسرى.

#الرئيس عباس #المولد النبوي الشريف

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