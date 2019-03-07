الحكم بالسجن والغرامة على شاب من مخيم الدهيشة

بيت لحم / سما /

أصدرت محكمة عوفر العسكرية حكما على الأسير "محمد رائد شمروخ" (20 عاماً)، من مخيم الدهيشة ببيت لحم، بالسجن الفعلي لمدة 30 شهرا ، و غرامة مالية قيمتها 10 آلاف شيكل، وذلك بتهمة الانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمشاركة في فعاليات مناهضة للاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت "شمروخ" بتاريخ 7/3/2019 بعد مداهمة منزل والده في مخيم الدهيشة وتفتيشه، وتحطيم محتوياته، ونقلته الى التحقيق في مركز توقيف عتصيون الذي استمر لمدة شهر قبل نقله الى سجن النقب، وهو يعاني من جروح جراء اصابته من قوات الاحتلال، مع ملاحظة ان شقيقه رغد معتقل ايضا منذ اكثر من عام وهو لا يزال موقوفا بانتظار المحاكمة.