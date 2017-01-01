نتنياهو يعاقب اثنين من رؤساء المستوطنات بهذه الطريقة

القدس المحتلة /سما/

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم رؤساء مستوطنات الضفة الغربية لحضور لقاء معه في مستوطنة أريئيل.

وذكرت القناة 7 العبرية أن نتنياهو لم يدع اثنين من أبرز رؤساء المستوطنات إلى الاجتماع وهما رئيس مجلس يشع ورئيس المجلس الإقليمي لوادي الأردن دافيد الحياني ورئيس مجلس شومرون الإقليمي يوسي داغان.

وأوضحت أن خلفية المقاطعة هي مهاجمتهما نتنياهو واتباعهما الأسلوب المتشدد ضده بشأن مسألة فرض السيادة على مناطق المستوطنات، وغضب نتنياهو من سلوكهما.

وأعلن بعض رؤساء المستوطنات مقاطعتهم للاجتماع تضامنا مع من تجاهل دعوتهم نتنياهو.