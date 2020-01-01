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نتنياهو: أعداؤنا لا يتوقفون ومن يهاجمنا سيواجه لكمة فولاذية

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: أعداؤنا لا يتوقفون ومن يهاجمنا سيواجه لكمة فولاذية



القدس المحتلة /سما/

أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جولة تفقدية لمناورة "السهم القاتل" متعدد الأغراض والمتعدد الأبعاد للجيش في الشمال.
 
وشارك مع نتنياهو مع رئيس الأركان أفيف كوخافي، وقائد شعبة الاستخبارات العسكرية تامير هايمان وكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي.
 
وقال رئيس الوزراء نتنياهو "حتى في فترة كورونا لا يتوقف أعداؤنا على الهدوء ولا نحن كذلك، أنا معجب بهذا التمرين الذي بيبن التحسن الهائل في القدرات الهجومية للجيش الإسرائيلي.
 
وأضاف: "على حزب الله ودولة لبنان أن يأخذوا ذلك في الاعتبار، من يهاجمنا سيواجه قوة نيران ولكمة فولاذية ستدمر أي عدو".

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