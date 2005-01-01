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ما هو الوقت الأنسب للنوم حتى لا تشعر بالتعب؟

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هو الوقت الأنسب للنوم حتى لا تشعر بالتعب؟



وكالات / سما /

ابتكر خبراء في شركة بريطانية آلة حاسبة تحدد بالضبط الوقت الذي تحتاجه للذهاب إلى الفراش اعتماداً على وقت استيقاظك في الصباح.

ويقول الخبراء إننا نام في دورات نوم مدة كل منها 90 دقيقة، ويجب أن نهدف للحصول على 5 أول 6 من هذه الدورات كل ليلية.

وقال لوسي أسكيو خبيرة النوم في شركة هيلاريز لصحيفة ميرور البريطانية "من المهم جداً أن تنام جيداً في الليل، لأن هذا يمكن أن يؤثر حقاً على طريقة عملك في اليوم التالي. ويساعد الحصول على نوم لائق في زيادة إنتاجيتك ومستويات تركيزك وإدراكك لذلك يؤثر على كل جانب من جوانب حياتك".

وأضافت لوسي "ليس هذا فقط، ولكن النوم يمكن أن يقلل أيضاً من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب، ويساعد في الحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك وهو أمر حيوي لدعم صحتك العقلية، وتؤثر قلة النوم على مظهرك وتسرع من شيخوخة بشرتك".

وتشمل المشاكل الصحية الأكثر خطورة المرتبطة بعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم ارتفاع ضغط الدم والسكري والنوبات القلبية، وهناك أيضاً دراسات تربط عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم بالاكتئاب.

متى يجب أن تذهب إلى النوم؟

إذا كنت بحاجة إلى الاستيقاظ في الساعة 6 صباحاً، فيجب أن تذهب للنوم في الساعة 8.46 مساءً أو 10.16 مساءً أو 11.46 مساءً أو 1.16 صباحاً

إذا كنت بحاجة إلى الاستيقاظ في الساعة 6.30 صباحاً، فيجب أن تذهب إلى الفراش في الساعة 9.16 مساءً أو 10.46 مساءً أو 12.16 صباحاً أو 1.46 صباحاً

إذا كنت بحاجة إلى الاستيقاظ في الساعة 7 صباحاً، فيجب أن تنام في الساعة 9.46 مساءً أو 11.16 مساءً أو 12.46 صباحاً أو 2.16 صباحاً

إذا كنت بحاجة إلى الاستيقاظ في الساعة 7.30 صباحاً، فيجب أن تنام في الساعة 10.16 مساءً أو 11.46 مساءً أو 1.16 صباحاً أو 2.46 صباحاً

إذا كنت بحاجة إلى الاستيقاظ في الساعة 8 صباحاً، فيجب أن تنام في الساعة 10.46 مساءً أو 12.16 صباحاً أو 1.46 صباحاً أو 3.16 صباحاً

إذا كنت بحاجة إلى الاستيقاظ في الساعة 8.30 صباحاً، فيجب أن تذهب للنوم في الساعة 11.16 مساءً أو 12.46 صباحاً أو 2.16 صباحاً أو 3.46 صباحاً

إذا كنت بحاجة إلى الاستيقاظ في الساعة 9 صباحاً، فيجب أن تنام في الساعة 11.46 مساءً أو 1.16 صباحاً أو 2.46 صباحاً أو 4.16 صباحاً

إذا كنت بحاجة إلى الاستيقاظ في الساعة 9:30 صباحاً، فيجب أن تنام في الساعة 12.16 صباحاً أو 1.46 صباحاً أو 3.16 صباحاً أو 4.46 صباحاً

#النوم #التعب

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