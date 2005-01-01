هل تريدون إخفاء جميع تطبيقاتكم على (آيفون) ؟

وكالات / سما /

قرّرنا أن نطلعكم على المزيد من ميّزات أحدث إصدارات نظام أبل التشغيلي iOS 14 التي ستحبّونها فعلاً.

وإذا كنت من نوع مستخدمي الآيفون الذين يملؤون صفحات وصفحات بالتطبيقات، وكشخص يعمل في المراجعة والتقييم، أميل إلى تحميل الكثير من التطبيقات وعلى جميع أنواع الأجهزة

اعتمد برنامج الـ iOSمنذ زمن فكرة السماح لمستخدميه بفتح تطبيق وإطلاقه عبر البحث الفوري دون الاضطرار إلى التنقّل بين جميع صفحات شاشة الهاتف ورموزها للعثور عليه.

يكفي أن تلمسوا الشاشة وأن تسحبوا إلى الأسفل ليظهر شريط البحث ومن ثمّ تطبعوا الأحرف القليلة الأولى من اسم التطبيق ليظهر أمامكم. اليوم، حسّن إصدار iOS 14 عملية البحث هذه من خلال تصميم مكتبة للتطبيقات وهي عبارة عن لائحة تضمّ جميع التطبيقات المحمّلة من الألف إلى الياء مع إمكانية البحث فيها.

قد لا تختلف هذه الميزة عن تلك التي اعتدنا استخدامها ولكنّ مع التحديث الجديد، أصبحت جميع تطبيقاتنا ظاهرة في لائحة قابلة للتصفّح في أي وقت.

إذن، كيف تعتبر هذه الميزة أفضل؟ اليوم، أصبح برنامج iOS يتيح لكم إخفاء شاشات تطبيقات كاملة، وحتّى إخفاءها جميعها للاحتفاظ بشاشة فارغة تظهر أمامكم عندما تفتحون قفل الهاتف. للحصول على هذا الشّكل، يكفي أن تضغطوا لبضع لحظات على الشّاشة حتّى تبدأ التطبيقات جميعها بالاهتزاز. بعدها، انقروا على مجموعة النقاط التي تمثّل شاشات التطبيقات ليتمّ نقلكم إلى شاشة «تعديل الصفحات» التي ستعرض لكم جميع تطبيقاتكم مع علامة «صحّ» تحت كلّ شاشة.

انقروا على كلّ علامة لإخفاء الصفحة، وستختفي تلك الشاشة من الرؤية وتبقى التطبيقات محفوظة على هاتفكم وقابلة للتشغيل من «مكتبة التطبيقات». وإذا قرّرتم لاحقّاً استعادة صفحات التطبيقات، يكفي أن تعودوا إلى وضع الاهتزاز (هذا المصطلح هو الذي تستخدمه أبل لوصف الميزة) وتنقروا على الدوائر الفارغة تحت صفحات التطبيقات لردّ علامة «صحّ» مكانها واستعادة شاشاتكم.

أنا شخصياً قررتُ أن أكتفي بشاشة واحدة رئيسية من التطبيقات وإخفاء جميع الشاشات الأخرى، وبقيت جميع تطبيقاتي الأخرى في "مكتبة التطبيقات" الجديدة.