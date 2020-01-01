بايدن يتعهد بضمان أمن إسرائيل والسعي لتحقيق السلام عبر "حل الدولتين"

واشنطن / وكالات /

تعهد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الامريكية، جو بايدن، بالعمل مع إسرائيل لضمان قدرتها الدائمة على الدفاع عن نفسها والسعي لتحقيق السلام الدائم عن طريق حل الدولتين.

جاءت أقوال بايدن، في كلمة له في الذكرى الثانية للهجوم على كنيس "شجرة الحياة" في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا.

وأظهر استطلاع للرأي مؤخرًا أن بايدن يحظى بتقدم ملحوظ أمام ترامب من حيث الدعم اليهودي، إذ يدعمه حوالي 75 في المائة من يهود أمريكا.

وعرض استطلاع آخر أنه قد يكون هناك انقسام عميق في الجالية اليهودية الأمريكية، حيث اختار اليهود الأرثوذكس بأغلبية ساحقة الزعيم الحالي، ترامب.