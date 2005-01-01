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الإمارات توقع اتفاقًا لاستيراد "نبيذ" المستوطنات

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات توقع اتفاقًا لاستيراد "نبيذ" المستوطنات



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "معاريف" اليوم الأربعاء، أن الإمارات وقعت اتفاقًا مع شركة إسرائيلية تصنع النبيذ في هضبة الجولان.  
 
وقالت الصحيفة: إن تسويق هذا النبيذ المصنوع في مستوطنة "كتسرين" في الجولان، سيبدأ الأسبوع المقبل.
 
وتنفذ شركة E&A استيراد وتسويق النبيذ الذي يُصنع في المستوطنة في الجولان في الإمارات، وسيتم البدء بتسويقه في دبي بداية، الأسبوع المقبل، وفي لاحق في جميع أنحاء الإمارات.
 
وسيتم بيع هذا النبيذ في أماكن مغلقة، مثل حوانيت الخمور والفنادق والمطاعم التي يوجد فيها طلب على النبيذ.
 
واعتبر مدير عام مصنع النبيذ في مستوطنة "كتسرين"، أن الاتفاق مع دبي "تاريخي" وأن "هذا اختراق لسوق جديدة ذات قدرة مميزة".
 
وتنتشر صناعة النبيذ في المستوطنات الإسرائيلية في الجولان، ويحتكر هذه الصناعة المجلس الإقليمي للمستوطنات منذ العام 1984.

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