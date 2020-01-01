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حميدتي: لا عداء مع إسرائيل ولا حرب وسلاح المقاطعة بلا قيمة

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
حميدتي: لا عداء مع إسرائيل ولا حرب وسلاح المقاطعة بلا قيمة



الخرطوم / وكالات /

 قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن قرار التطبيع مع إسرائيل نابع من قناعة سودانية، مؤكداً عدم وجود أي ضغوط من أي جهة أو “ابتزاز أمريكي” كما أشيع.

وقال في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” نشرته اليوم الأربعاء إن “الموقف التاريخي للسودان من القضية الفلسطينية لا يمنعه من إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل”، واصفاً سلاح المقاطعة بأنه “بلا قيمة، ولم يستفد منه أحد”.
وأضاف: “لا عداء بيننا مع إسرائيل ولا حرب. ولا يوجد هناك جيش مسلم أو عربي يقاتلها لنقف معه … هذا يعني أن سلاح المقاطعة بلا قيمة … وكما لم نكسب من المقاطعة، فسنجني ثمار السلام والتواصل”.
وقطع بأن 90% من السودانيين يدعمون إقامة علاقات مع إسرائيل، فيما يقفون إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.
وأوضح دقلو أن “اللاءات الثلاث” التي أطلقها مؤتمر القمة العربي في الخرطوم عام 1967 “لا سلام لا مفاوضات لا اعتراف بإسرائيل” “لم تفد السودان شيئا، لذلك نعمل للتصالح مع كل العالم وإسرائيل جزء منه”.
وأضاف: “عانينا من العزلة الدولية لأكثر من 27 عاما، بسبب إدراجنا في قائمة الإرهاب الأمريكية… لذلك نسعى للتصالح مع العالم”.
وأكد أن “الحذف من قائمة الإرهاب وإقامة علاقة مع إسرائيل موضوعان منفصلان … التطبيع كان خيارنا ولم نتعرض لاي ابتزاز أمريكي كما أشيع”.

#السودان #التطبيع #اسرائيل #مقاطعة

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