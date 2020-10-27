  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بالفيديو.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يدشن منشأة تدريب "غابات الجليل"

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يدشن منشأة تدريب "غابات الجليل"



القدس المحتلة / سما /

كشف الجيش الإسرائيلي، النقاب عن منشأة تحاكي تدريبات القتال في "حزب الله" اللبناني، وأطلق عليها تسمية "غابات الجليل".

وأوضح الجيش في بيان أن المنشأة "تحاكي قرية لبنانية تبعد 300 متر فقط من الحدود مع لبنان، وأضاف أن الهدف منها "جعل تدريبات القوات البرية والمدرعات أكثر نجاعة وملاءمتها للتطورات"، وفق تغريدة على "تويتر"، للمتحدث بلسان جيش الاحتلال الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي.

ولفت الجيش في بيانه إلى أن هذه المنشأة "“تعد منصة مثالية لإجراء مناورات وتمارين دقيقة من أجل إدارة المعارك في لبنان”.

وأشار إلى أن إنشاءها استغرق أقل من عام وجاء عقب العبر التي استخلصت من أحداث العام الماضي، مضيفا: "رصدت العام الماضي محاولات زرع عبوات ناسفة وعمليات تسلل على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية من قبل عناصر من حزب الله".

وقال يارين عمر، ضابط الهندسة في فرقة الجليل بالجيش الإسرائيلي: "تمت إقامة المنشأة بتخطيط دقيق يشبه قرية لبنانية تعتمد على عمق استخباراتي وفهم ميداني لأراضي العدو".

غابات الجليل: جيش الدفاع يدشن منشأة تدريب خاصة للقتال ضد #حزب_الله على الحدود اللبنانية.
منشأة التدريب تحاكي قرية لبنانية تبعد 300 متر فقط من الحدود مع #لبنان.
قائد المنطقة الشمالية: نقوم بتعزيز قدرات مقاتلينا ونؤهلهم للقتال كما يجب لمحاربة قوات حزب الله والحاق الهزيمة بهم pic.twitter.com/yxjUegUW1G

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 27, 2020

وأضاف، بحسب تصريح الجيش، "تعد هذه المنشأة بمثابة اللبنة الأولى من أجل مضاعفة فهم النطاق الميداني في مواجهة حزب الله والتفوق عليه”.

ويتضح من شريط فيديو قصير وصور وزعها الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن المنشأة عبارة عن مجسم بناية عليها علم حزب الله وسط غابة من الأشجار.

#الجيش الإسرائيلي #منشأة #تدريب #حزب الله #حرب #قرية #لبنان #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

وزير التنمية يوضح مستجدات موعد صرف شيكات الشؤون ومتضرري حريق النصيرات وتفريغات 2005

أكثر من 70 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم مبكرا وبايدن يتقدم على ترامب بقوة

قطر تبدي "أسفها" لإخضاعها بالقوة مسافرات في مطار الدوحة لفحص نسائي

مسؤول فلسطيني: مصر أبدت استعدادا لترسيم الحدود البحرية معنا

لأول مرة.. عرض أزياء على شاطئ البحر الأحمر بالسعودية (صور)

سبب وفاة الفنان صالح الزراق في السعودية : ما هو مرضه ؟

"شارلي إيبدو" تنشر صورا كاريكاتورية لأردوغان

الأخبار الرئيسية

زيارة وفد حماس: الاتفاق على دور مصر المركزي في المصالحة وفتح معبر رفح مطلع الشهر القادم

مليارات الدولارات من السعودية والامارات تمطر على الاردن فجأة !!

وزارة الصحة بغزة : تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و74 حالة تعافٍ

ترامب

أكثر من 70 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم مبكرا وبايدن يتقدم على ترامب بقوة

فلسطين

مسؤول فلسطيني: مصر أبدت استعدادا لترسيم الحدود البحرية معنا