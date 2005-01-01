  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تمهيدًا لشرعنتها.. اتفاق أميركي - إسرائيلي بشأن نشاطات المستوطنات

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تمهيدًا لشرعنتها.. اتفاق أميركي - إسرائيلي بشأن نشاطات المستوطنات



القدس المحتلة / سما /

يوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والسفير الأميركي دفيد فريدمان، اليوم الأربعاء، على مجموعة اتفاقيات تتعلق بالنشاطات العلمية وغيرها داخل المستوطنات في مناطق الضفة الغربية والجولان المحتل.

وبحسب موقع واللا العبري وصحيفة جيروزاليم بوست، فإن الحديث يتعلق بتعديل اتفاقيات سابقة خاصة بالنشاطات العلمية خارج تلك المستوطنات، حيث تعتبر هذه أولى الخطوات الرامية للاعتراف الأميركي بالمستوطنات أنها شرعية وأنها مناطق إسرائيلية.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن الاتفاقيات المعدلة ستوقع في مستوطنة أريئيل بالضفة، وستشمل تقديم دعم مالي لبحوث علمية بشراكة أميركية - إسرائيلية.

وكانت الاتفاقيات الموقعة سابقًا لا تسمح بتنفيذ مثل هذه المشاريع والأبحاث العلمية داخل مناطق حدود 1967.

وكان فريدمان قال منذ أسابيع لصحيفة يسرائيل هيوم، إن الإدارة الأميركية ترى بأن المستوطنات لا تتعارض مع القانون الدولي وأنها ستقوم بخطوات تؤكد ذلك.

#مستوطنات #اسرائيل #امريكا #الضفة

الأكثر قراءة اليوم

وزير التنمية يوضح مستجدات موعد صرف شيكات الشؤون ومتضرري حريق النصيرات وتفريغات 2005

أكثر من 70 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم مبكرا وبايدن يتقدم على ترامب بقوة

قطر تبدي "أسفها" لإخضاعها بالقوة مسافرات في مطار الدوحة لفحص نسائي

مسؤول فلسطيني: مصر أبدت استعدادا لترسيم الحدود البحرية معنا

لأول مرة.. عرض أزياء على شاطئ البحر الأحمر بالسعودية (صور)

سبب وفاة الفنان صالح الزراق في السعودية : ما هو مرضه ؟

"شارلي إيبدو" تنشر صورا كاريكاتورية لأردوغان

الأخبار الرئيسية

زيارة وفد حماس: الاتفاق على دور مصر المركزي في المصالحة وفتح معبر رفح مطلع الشهر القادم

مليارات الدولارات من السعودية والامارات تمطر على الاردن فجأة !!

وزارة الصحة بغزة : تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و74 حالة تعافٍ

ترامب

أكثر من 70 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم مبكرا وبايدن يتقدم على ترامب بقوة

فلسطين

مسؤول فلسطيني: مصر أبدت استعدادا لترسيم الحدود البحرية معنا