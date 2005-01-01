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رسمياً .. قرار بتخفيض عقود لاعبي ومدربي غزة

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. قرار بتخفيض عقود لاعبي ومدربي غزة



غزة / سما /

أرسلت دائرة الأندية في المجلس الأعلى للشباب والرياضة قراراً يُلزم أندية غزة بتخفيض كافة النفقات والمصاريف ورواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإداريين والعاملين في الأندية بنسبة 40%، من أصل الفاتورة الموسمية للأندية.

وقال المجلس الأعلى إن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأندية في ظل جائحة كورونا وما ترتب عليها من أزمات اقتصادية جديدة أثرت على المصلحة العامة للرياضة في غزة.

وأكد المجلس الأعلى أن هذا القرار جاء بناءً على توصيات الاجتماع الذي جمع ممثلين عن الأندية مع عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وستؤثر هذه الخطوة على اللاعبين في الموسم القادم في ظل التوجه لتخفيض العقود المالية الأمر الذي يمكن أن يترتب على مستوى المنافسة والأداء خلال الدوري القادم.

 
 
#المجلس الأعلى للشباب والرياضة #غزة #عقود #أندية غزة #كورونا #فيروس كورونا

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