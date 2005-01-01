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وفد حماس ينهي زيارته للقاهرة بعد سلسلة لقاءات مع المسؤولين المصريين

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد حماس ينهي زيارته للقاهرة بعد سلسلة لقاءات مع المسؤولين المصريين



غزة / سما /

 أنهى وفد قيادة حماس برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، زيارته إلى العاصمة المصرية القاهرة، بعد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المصريين.

وبحسب بيان لحماس، فإن الوفد بحث خلال تلك اللقاءات العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها، والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتطورات السياسية على مستوى الإقليم.

كما بحث الوفد سبل إنجاح مسار إنهاء الانقسام، وتحقيق الشراكة الوطنية، وتمتين الجبهة الفلسطينية، ووحدة الموقف الوطني في مواجهة المخاطر الكبرى التي تمر بها القضية الوطنية.

وتضمنت المباحثات سبل تحقيق عناصر وعوامل الصمود للشعب الفلسطيني، والأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة وسبل التخفيف من معاناة سكانه.

وقالت حماس: "وجد وفد قيادة الحركة حرصًا مصريًا على نجاح مسار تحقيق الشراكة الوطنية وسبل تحقيق المصالحة".

#حماس #القاهرة #مصر

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