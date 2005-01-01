  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

لجنة الحكام بالاتحاد تكشف عن موعد ومكان اختبارات الشارة الدولية

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الحكام بالاتحاد تكشف عن موعد ومكان اختبارات الشارة الدولية



غزة / سما /

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد ومكان اختبارات اللياقة البدنية للحكام المرشحين للشارة الدولية 2021.

وقال محمد زكريا الأغا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الفلسطيني, إن اختبارات حكام "غزة والشمال" ستجري الجمعة المقبل الساعة الثالثة عصرا على ملعب اليرموك بغزة, على أن تكون اختبارات حكام "الوسطى والجنوب" السبت على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع في نفس التوقيت.

وأوضح الأغا, أن الاختبارات ستقام بالتنسيق مع الدائرة الطبية بالاتحاد, وفقا للإجراءات الاحترازية والصحية المتبعة, لضمان عدم انتشار فيروس "كورونا".

#الشارة الدولية #الحكام #لجنة الحكام #الاتحاد الفلسطيني #فيروس كورونا #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

وزير التنمية يوضح مستجدات موعد صرف شيكات الشؤون ومتضرري حريق النصيرات وتفريغات 2005

هل تلمح إسرائيل لإمكانية اغتيال خليل البهتيني؟

أكثر من 70 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم مبكرا وبايدن يتقدم على ترامب بقوة

قطر تبدي "أسفها" لإخضاعها بالقوة مسافرات في مطار الدوحة لفحص نسائي

مسؤول فلسطيني: مصر أبدت استعدادا لترسيم الحدود البحرية معنا

لأول مرة.. عرض أزياء على شاطئ البحر الأحمر بالسعودية (صور)

سبب وفاة الفنان صالح الزراق في السعودية : ما هو مرضه ؟

الأخبار الرئيسية

زيارة وفد حماس: الاتفاق على دور مصر المركزي في المصالحة وفتح معبر رفح مطلع الشهر القادم

مليارات الدولارات من السعودية والامارات تمطر على الاردن فجأة !!

وزارة الصحة بغزة : تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و74 حالة تعافٍ

ترامب

أكثر من 70 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم مبكرا وبايدن يتقدم على ترامب بقوة

فلسطين

مسؤول فلسطيني: مصر أبدت استعدادا لترسيم الحدود البحرية معنا