لجنة الحكام بالاتحاد تكشف عن موعد ومكان اختبارات الشارة الدولية

غزة / سما /

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد ومكان اختبارات اللياقة البدنية للحكام المرشحين للشارة الدولية 2021.

وقال محمد زكريا الأغا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الفلسطيني, إن اختبارات حكام "غزة والشمال" ستجري الجمعة المقبل الساعة الثالثة عصرا على ملعب اليرموك بغزة, على أن تكون اختبارات حكام "الوسطى والجنوب" السبت على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع في نفس التوقيت.

وأوضح الأغا, أن الاختبارات ستقام بالتنسيق مع الدائرة الطبية بالاتحاد, وفقا للإجراءات الاحترازية والصحية المتبعة, لضمان عدم انتشار فيروس "كورونا".