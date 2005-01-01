زيدان: أتوقع موسم معقد لريال مدريد

وكالات / سما /

قال المدير الفني لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان ، بأنه هذا الموسم سيكون معقد على فريقه، وهذا بعد تعادله الصعب أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في منافسات دوري الأبطال .

ويواجه ريال مدريد صعوبات كبيرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد خسارته بالجولة الأولى أمام شاختار بثلاثية، وتعادله في الثانية أمام مونشنجلادباخ.

وتحدث زيدان حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “لم نعتقد بأن المباراة ستكون مليئة بهذه الدراما، ولكن فريقي تفاعل مع الوضع بشكلٍ جيد”.

وأضاف “سيكون موسم صعباً على ريال مدريد والجميع،، لكنني فخور بفريقي، فاللعب بهذه الطريقة سيضمن لنا التأهل للدور المقبل”.

ومن الجدير ذكره بأن ريال مدريد يحتل المركز الاخير في مجموعته بعد هزيمته امام شختار وتعادله بالأمس امام مونشنجلادباخ .