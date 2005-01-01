رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، والقدس" الصادرة اليوم الأربعاء، "مشروع قانون" للاحتلال يقضي بسحب الجنسية من أي فلسطيني داخل أراضي 48 يتقاضى راتبا من الحكومة الفلسطينية.

كما وأبرزت أيضا استمرار الفعاليات الاسنادية للأسير الأخرس المضرب عن الطعام لليوم 94 على التوالي، وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

• فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على تبني رؤية الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام

• الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بموقفه الموحد تجاه تحقيق حل الدولتين

• برعاية وحضور رئيس الوزراء: توقيع اتفاقية بين البنك الإسلامي للتنمية و«بكدار» لدعم قطاع الصحة

• "مشروع قانون" للاحتلال يقضي بسحب الجنسية من أي فلسطيني داخل أراضي 48 يتقاضى راتبا من الحكومة الفلسطينية

• العالول يقدم تعازي الرئيس لعائلة الشهيد عامر صنوبر

• الرئيس يعزي بوفاة المناضل الوطني خير الدين أبو الجبين

• الاحتلال يهدم بناية في مخيم شعفاط ومنزلا ومشتلا قرب الخليل ويأخذ قياسات مسجد جنوب جنين

• 4 وفيات و576 إصابة جديدة بـ "كورونا" وعبد ربه يحذر من فقدان السيطرة

• جمال حداد: مؤسسة محمود عباس انطلقت من فكرة الرئيس أن التعليم هو سلاح الفلسطيني أينما كان

• "الصحة" تتسلم 50 جهاز تنفس اصطناعيا من الممثلية الألمانية

• 44 وفاة بالأردن و11 في لبنان بفيروس كورونا

• الاحتلال يصدر الأسبوع المقبل رخصة لبناء 31 وحدة استيطانية في الخليل

• افتتاح محطة «نور جنين» للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 5 ميغاواط

• سدر: مليار و100 مليون دولار خسائر شركاتنا نتيجة انتهاكات الاحتلال لقطاع الاتصالات

• نمر: هناك من ينتحل اسم وزارة الداخلية لجمع تبرعات لصالح الأسرى والعائلات المحتاجة

• تظاهرة أمام مشفى «كابلان» ووقفات في مدن بالضفة دعما للأسير الأخرس

صحيفة الأيام:

• الاحتلال يعتزم إقرار بناء 31 وحدة استيطانية جديدة بمنطقة "الكراج القديم" في قلب الخليل

• الأسير الأخرس يؤكد مواصلة إضرابه عن الطعام حتى ينال حريته: يريدون اعدامي

• الاحتلال ينفذ حملة هدم ويشدد القيود في المناطق المهددة بالاستيطان

• الصحة تتسلم 50 جهاز تنفس اصطناعيا من الممثلية الألمانية

• عائلة عريقات: وضعه مستقر وما زال يخضع للتنفس الاصطناعي

• الأردن: 3800 إصابة بـ"كورونا" في أعلى حصيلة يومية و 44 حالة وفاة

• الوباء: وفاة 4 مواطنين بينهم طفل، و 576 إصابة وتسجيل ارتفاع طفيف في الإصابات النشطة

• أبو يوسف: الفصائل تنتظر قرار هيئات "حماس" بشأن المصالحة

• فصائل المقاومة قلقة من التحليق المكثف "لطائرات الاغتيال" فوق قطاع غزة

• إلغاء إجراء يقيد دخول المزارعين من الضفة إلى أراضيهم خلف الجدار العنصري

• روسيا قدمت لقاحها للموافقة الأولية لمنظمة الصحة العالمية

• "المشتركة" تطالب بتحقيق حول أغنية كراهية مسيئة للرسول

• اسرائيل: 23 وفاة و 1316 إصابة جديدة بـ"كورونا"

• الرئيس الجزائري يدخل المستشفى بعد إصابته ب"كورونا"

صحيفة القدس:

• مشروع قانون اسرائيلي لسحب الجنسية أو الإقامة من عائلات الشهداء والأسرى

• اشتية يدعو لمواجهة حرب التزوير التي تشن على روايتنا الفلسطينية

• مخططان استيطانيان في الخليل يضاعفان عدد المستوطنين بالمدينة

• اتساع الفعاليات المؤازرة للأسير الأخرس من حيفا حتى الجزائر

• "بيتسيلم": اسرائيل تواصل الاستيطان وفرض الحقائق على الأرض

• الاحتلال يهدم بناية ومنزلا ويجرف مشتلا ويدهم مسجدا ويعتقل 22 مواطنا

• الولايات المتحدة تعلن بطلان مبادرة السلام العربية

• 4 وفيات و576 إصابة جديدة بكورونا