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الاحصاء : ارتفاع في أسعار المنتج خلال شهر أيلول

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء : ارتفاع في أسعار المنتج خلال شهر أيلول



رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعاً نسبته 0.19% خلال شهر أيلول 2020 مقارنة مع شهر آب 2020، حيث بلغ الرقم القياسي العام 93.93 خلال شهر أيلول 2020 مقارنة ﺒ 93.75 خلال شهر آب 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.24%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 93.72 خلال شهر أيلول 2020 مقارنة ﺒ 93.50 خلال شهر آب 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.19%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 95.80 خلال شهر أيلول 2020 مقارنة بـ 95.98 خلال شهر آب 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراج وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 3.91%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط المحاصيل غير الدائمة بنسبة 8.14%، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار معظم الخضراوات حيث بلغ متوسط سعر الزهرة العادية 2.50 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بندورة بيوت بلاستيكية 1.73 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الخيار البلدي 2.13 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الكوسا صغير الحجم 2.98 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الثوم الجاف 5.81 شيقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 5.06%، حيث بلغ متوسط سعر البيض الطازج – حجم 2 كغم - 10.74 شيقل/كرتونة، ومتوسط سعر الدجاج اللاحم الحي 8.52 شيقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 2.18%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 4.75%، وذلك لانخفاض أسعار العنب ليبلغ بالمتوسط 1.97 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الليمون ليبلغ 2.54 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الافوكادو ليبلغ 6.00 شيقل/كغم.

كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.

وشهدت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 8.62%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.

كما شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.24% خلال شهر أيلول 2020، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 2.27%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بمقدار 0.48%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 0.29%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة الملابس بنسبة 0.64%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 0.63%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بنسبة 0.22%.

#الاحصاء الفلسطيني #أسعار المنتج

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