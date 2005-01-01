لأول مرة.. عرض أزياء على شاطئ البحر الأحمر بالسعودية (صور)

وكالات

شهدت شواطئ البحر الأحمر غربي السعودية، أول عرض أزياء في مكان مفتوح بالسعودية.

وعلى شواطئ "جزيرة الرأس الأبيض" في ينبع، أقيم عرض أزياء بمشاركة 300 شخصية، جلهم من السعوديات.

وظهرت المشاركات بالعرض دون حجاب، وبلباس فضفاض وطويل.

وهذا هو العرض الأول في مكان مفتوح بالسعودية، علما أن العام 2018 شهد إقامة عرض أزياء مغلق في الرياض، في "أسبوع الموضة".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مؤسسة شركة "نيش آرابيا" مريم مصلي، قولها إن تداعيات كورونا وغيرها "لم تزد هذا الجيل المتحمس لإثبات الذات، سوى إيمان بضرورة الاستمرار وتوظيف الأمر لصالحه".

وقالت مصلي إن "كل العارضات وكل المصممات إضافة إلى خبيرات الماكياج والمصورين والمشرفين على الإخراج والموسيقى كانوا من أبناء البلد".

وشهدت السعودية في السنوات الأخيرة انفتاحا غير مسبوق، أعطى المرأة حرية في عدة مجالات مثل قيادة السيارات وعدم ارتداء الحجاب، وغيرها، إلا أن السلطات فرضت قيودا على حرية التعبير، واعتقلت ناشطات طالبن سابقا بمنح المرأة حقوقا إضافية.