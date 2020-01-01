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محمد صلاح يثير مخاوف جماهير ليفربول بعد مباراة ميتلاند الدنماركى.. فيديو

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 06:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح يثير مخاوف جماهير ليفربول بعد مباراة ميتلاند الدنماركى.. فيديو



وكالات

آثار النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، مخاوف جماهير الريدز بعدما شوهد أثناء مغادرته أرضية ملعب "آنفيلد" بعد لقاء ميتلاند الدنماركى، وهو يعرج، حيث ذكرت صحيفة "ديلى إكسبريس" البريطانية، أن محمد صلاح ظهر فى النفق المؤدى لغرفة خلع الملابس وهو يعرج، مضيفة أنه كان من الواضح على النجم المصرى شعوره بالألم فى قدمه اليمنى أثناء خروجه من أرضية الملعب.

وسجل محمد صلاح هدفا فى فوز ليفربول على ضيفه ميتلاند الدنماركى، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على "أنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالموسم الجديد من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2020/2021.

وأضاف محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى الهدف الثانى للريدز عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وأجرى كلوب تغييرات بالجملة في تسجيل ليفربول الأساسى حيث تواجد النجم المصرى محمد صلاح على مقاعد البدلاء مع الثنائى الهجومى ساديو مانى وروبرتو فيرمينو، فيما شارك جوتا ومينامينو وأوريجى من البداية.

وشارك النجم المصرى محمد صلاح، مع الريدز بالدقيقة 60 من زمن المباراة حيث أجرى الألمانى يورجن كلوب مدرب الريدز تبديلين بإشراك صلاح وساديو مانى بدلا من مينامينو وأوريجى.

بهذه النتيجة، يتربع ليفربول على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن أتلانتا الوصيف برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع أياكس الثالث برصيد نقطة واحدة، بهدفين لكل منهما، فيما تذيل ميتلاند الترتيب بدون أي رصيد من النقاط.

وكان ليفربول قد تغلب على أياكس أمستردام الهولندي بهدف نظيف، سجله نيكولاس تاجليافيكو في الدقيقة 35 بالخطأ في مرماه، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، في مستهل مشوارهما ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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