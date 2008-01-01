نيويورك تايمز: بنوك تنازلت عن 287 مليونا من ديون ترامب بعد فشله فى السداد

وكالات

كشف تقرير جديد لصحيفة "نيويورك تايمز" يتعمق فى الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس الأمريكى، دونالد ترامب أن دويتشه بنك وغيره من المقرضين قد تنازلوا عن حوالى 287 مليون دولار من ديون الرئيس التي فشل فى سدادها.

تم تخصيص جزء كبير من الأموال لبناء فندق وبرج ترامب الدولي في شيكاغو في عام 2008، وهو مشروع أحلام فشل في تلبية رؤية ترامب وأصبح ما تصفه "نيويورك تايمز" بأنه "خيبة أمل أخرى فى محفظة مليئة بهم"، خاصة بسبب بطء البناء وقلة المستأجرين.

وقالت الصحيفة، إن الكشف عن الإقرارات الضريبية يعطى نظرة شاملة على كيف أن برج شيكاغو هي مجرد جزء آخر من نمط يُنظر إليه غالبًا فى دليل الأعمال الخاص بترامب: "دورة من التخلف عن سداد الديون ومن ثم إقناع المقرضين المنهكين بالفعل لقطع الطريق والتوصل إلى تسوية".

ومن ناحية أخرى، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" نتيجة تحقيق في مقدار أرباح ترامب الشخصية من دافعى الضرائب وأنصاره السياسيين.

تلقت أعمال الرئيس 8.1 مليون دولار على الأقل منذ أن تولى منصبه من استضافة اجتماعات وفعاليات في ممتلكاته، مثل منتجع Mar-a-Lago، التى أشار إليها ترامب باسم "البيت الأبيض الجنوبى"، وتقول الصحيفة إن ترامب قام بأكثر من 280 زيارة إلى فنادقه ونواديه بصفته الرسمية كرئيس.

وفي الوقت نفسه ، كشف تقرير ProPublica الذي نُشر اليوم أيضًا أن بناء جدار ترامب الحدودي كان مكلفًا، لا سيما لأن إدارة ترامب فشلت في احتواء التكاليف وتشجيع الأسعار التنافسية في العقود مع شركات البناء.

تكلف جدار ترامب حوالي خمسة أضعاف تكلفة السياج الذي بنته إدارة بوش وأوباما، على الرغم من أن ترامب وصف مهاراته كرجل أعمال ذكي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن العديد من شركات البناء التي فازت بعقود لبناء الجدار لديها مديرين تنفيذيين تبرعوا لحملات ترامب أو الجمهوريين الآخرين ، وفقًا لتقارير ProPublica.