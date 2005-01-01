  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

قطر تبدي "أسفها" لإخضاعها بالقوة مسافرات في مطار الدوحة لفحص نسائي

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 05:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تبدي "أسفها" لإخضاعها بالقوة مسافرات في مطار الدوحة لفحص نسائي



وكالات

أبدت الحكومة القطرية فجر الأربعاء "أسفها" للحادثة التي وقعت في مطار الدوحة الدولي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري حين أجبر الأمن القطري مسافرات على الخضوع لفحص نسائي بعد عثوره على رضيعة حديثة الولادة في سلّة للمهملات في المطار.

وقالت الحكومة في بيان إنّ "دولة قطر إذ تؤكّد على أنّ الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة -مع بعض المسافرين المتواجدين وقت كشف تلك الجريمة المروّعة- كان الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورّطين فيها ومغادرتهم الدولة، فإنها تعبّر عن أسفها إزاء أية مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات".

وتعهّدت الحكومة "إجراء تحقيق شامل وشفّاف حول ملابسات الواقعة، وسنشارك نتائج التحقيق مع شركائنا"، مؤكّدة حرص "دولة قطر على سلامة وأمن وراحة جميع المسافرين الذي يمرّون عبر أراضيها".

ووفقاً للبيان فقد عثرت السلطات يومها "على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك مربوط تمّ وضعه تحت القمامة في سلّة للمهملات داخل مطار حمد الدولي".

وطمأن البيان إلى أنّه "تمّ إنقاذ حياة الطفلة مما بدا أنّه محاولة لقتلها، حيث تمّ توفير الرعاية الطبية لها هنا في الدوحة وهي تتمتّع الآن بحالة صحية جيدة".

ولفتت الحكومة في بيانها إلى أنّ "هذه الواقعة المروّعة والخارجة عن القانون اذ هدّدت حياة طفلة بريئة، استدعت الشروع فوراً في بحث واسع في المطار للتعرّف على ذويها من بين المسافرين، بمن فيهم المسافرون على متن الرحلات التي غادرت من البوابات الكائنة في المنطقة التي عُثر فيها على الطفلة".

وأثارت القضية غضباً عارماً، ولا سيّما في أستراليا التي شمل الفحص المهبلي بعضاً من رعاياها والتي اعتبرت ما قامت به السلطات القطرية "مقلقاً للغاية" و"مهيناً".

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين الإثنين "إنّها أحداث مقلقة للغاية ... ومهينة. لم أسمع بأمر كهذا في حياتي".

وأضافت "أبلغنا قلقنا بشكل واضح إلى السلطات القطرية في هذه المرحلة"، مشيرة إلى أنّ القضية أحيلت أيضاً إلى الشرطة الفدرالية الاسترالية.

#قطر #مطار الدوحة #رضيع #الولادة #استراليا #مطار حمد القطري #وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين

الأكثر قراءة اليوم

أسعار العملات : سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وزير التنمية يوضح مستجدات موعد صرف شيكات الشؤون ومتضرري حريق النصيرات وتفريغات 2005

هل تلمح إسرائيل لإمكانية اغتيال خليل البهتيني؟

الزهار يتحدث عن تحالف رباعي يمكن أن "يزيل إسرائيل"

اسعار العملات مقابل الشيكل

"للمرة الأولى منذ أكثر شهر" .. ترامب يتقدم على بايدن

صحيفة: قطر سوف تنقل قريبا الى قطاع غزة دفعتين من أموال المنحة القطرية المخصصة للعائلات الفقيرة

الأخبار الرئيسية

فلسطين

مسؤول فلسطيني: مصر أبدت استعدادا لترسيم الحدود البحرية معنا

ترامب يوضح موعد استئناف مسار التطبيع.. ويقول: هناك 10 دول أخرى تود توقيع اتفاقات مع إسرائيل

الزهار

الزهار يتحدث عن تحالف رباعي يمكن أن "يزيل إسرائيل"

طائرة

أمنيون إسرائيليون كبار: طالبنا أمريكا بالطائرات الأكثر تطوراً في العالم مقابل "إف35" للإمارات

6

مسؤول يهودي مغربي: اجتماع دبلوماسي في نيويورك للتطبيع بين المغرب وإسرائيل