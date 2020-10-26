قطر تمدد تصاريح الدخول الاستثنائي شهرا واحدا

وكالات

أعلنت الحكومة القطرية، عن تمديد تصاريح الدخول الاستثنائي المنتهي إلى الدولة لمدة 30 يوما من تاريخ تمديد الطلب.

قطر تمدد تصاريح الدخول الاستثنائي شهرا واحداقطر تمنح الإقامة للأجانب بشروط محددة

ووفق حساب الحكومة على "تويتر": "يمكن لأصحاب تصاريح الدخول الاستثنائي المنتهية، تمديد صلاحية تصاريحهم لمدة شهر واحد، من تاريخ التقديم".

وخدمة تصريح الدخول الاستثنائي إلى قطر، هي خدمة مؤقتة يتم توفيرها للمقيمين المتواجدين حاليا خارج البلاد، وتعذر عليهم العودة إليها بسبب القيود المفروضة جراء جائحة فيروس كورونا.

تمديد تصريح الدخول الاستثنائي إلى دولة قطر

الآن، يمكن لأصحاب تصاريح الدخول الاستثنائي المنتهية، تمديد صلاحية تصاريحهم لمدة 30 يومًا، من تاريخ تقديم طلب التمديد

???? https://t.co/G37PS3TDUO#حكومة_قطر_الرقمية #قطر pic.twitter.com/9P1pIPXjok — حكومي - قطر (@HukoomiQatar) October 26, 2020

وتتيح الخدمة للمستقدمين (أفراد وشركات من القطاع الحكومي أو الخاص)، تقديم طلبات الحصول على تصريح الدخول للمقيمين المتواجدين حاليا خارج البلاد وأفراد عائلاتهم من حملة بطاقات الإقامة القطرية ليتمكنوا من العودة.

وتمتد صلاحية تصريح الدخول لشهر واحد من تاريخ إصداره، وفي حال انتهاء الصلاحية، يمكن تقديم طلب تمديد التصريح.