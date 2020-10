احتجاجات وعمليات نهب جماعي للمحلات في فيلادلفيا بعد مقتل رجل أسود على يد الشرطة.. فيديو

شهدت مدينة فلادلفيا الأمريكية احتجاجات واسعة، اليوم الأربعاء، وأعمال عنف ونهب جماعي للمحلات التجارية بعد مقتل رجل أسود على يد الشرطة أمس الأول يوم الاثنين.

وقال مكتب الحاكم، توم وولف، إنه يجري نشر عدة مئات من أفراد الحرس الوطني في فيلادلفيا، لحماية الحق في التجمع السلمي والاحتجاج مع الحفاظ على سلامة الناس"، وفقا لموقع شبكة "إن بي سي" الأمريكية.



أسباب الاحتجاجات

اندلعت الاحتجاجات يوم الاثنين بعد أن أطلقت شرطة فيلادلفيا النار على والتر والاس جونيور (27 عاما)، بعد الاستجابة لمكالمة تفيد بأن رجلا مسلحا بسكين.

وقالت الشرطة، إن "الضباط أمروا والاس بإلقاء السكين عدة مرات، لكنه استمر في التقدم نحوهم وهو يمسك السكين".

وتعد تلك المرة الثالثة التي تقتل فيها الشرطة مواطنا أسود بعد مقتل جورج فلويد وبريونا تايلور.

والد الضحية يطالب بوقف أعمال النهب

وأكد والد والاس، أن ابنه يعاني من مشاكل في الصحة العقلية وكان يتناول الدواء.

وتساءل الأب عن "سبب عدم استخدام الشرطة صواعق كهربائية بدلا من إطلاق النار".

Mass looting breaks out in Philadelphia tonight in the latest BLM inspired riot. A Walmart is being ransacked. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/fYH27qnd3O