  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

احتجاجات وعمليات نهب جماعي للمحلات في فيلادلفيا بعد مقتل رجل أسود على يد الشرطة.. فيديو

الأربعاء 28 أكتوبر 2020 05:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
احتجاجات وعمليات نهب جماعي للمحلات في فيلادلفيا بعد مقتل رجل أسود على يد الشرطة.. فيديو



وكالات

شهدت مدينة فلادلفيا الأمريكية احتجاجات واسعة، اليوم الأربعاء، وأعمال عنف ونهب جماعي للمحلات التجارية بعد مقتل رجل أسود على يد الشرطة أمس الأول يوم الاثنين.

وقال مكتب الحاكم، توم وولف، إنه يجري نشر عدة مئات من أفراد الحرس الوطني في فيلادلفيا، لحماية الحق في التجمع السلمي والاحتجاج مع الحفاظ على سلامة الناس"، وفقا لموقع شبكة "إن بي سي" الأمريكية.


أسباب الاحتجاجات
اندلعت الاحتجاجات يوم الاثنين بعد أن أطلقت شرطة فيلادلفيا النار على والتر والاس جونيور (27 عاما)، بعد الاستجابة لمكالمة تفيد بأن رجلا مسلحا بسكين.

وقالت الشرطة، إن "الضباط أمروا والاس بإلقاء السكين عدة مرات، لكنه استمر في التقدم نحوهم وهو يمسك السكين".

وتعد تلك المرة الثالثة التي تقتل فيها الشرطة مواطنا أسود بعد مقتل جورج فلويد وبريونا تايلور. 

والد الضحية يطالب بوقف أعمال النهب
وأكد والد والاس، أن ابنه يعاني من مشاكل في الصحة العقلية وكان يتناول الدواء.

وتساءل الأب عن "سبب عدم استخدام الشرطة صواعق كهربائية بدلا من إطلاق النار".

وشددت العائلة، على أنه "كان هناك مشكلة منزلية، وقيل للشرطة أن والاس الأصغر كان يعاني من مشاكل في الصحة العقلية".

الشرطة تكشف سبب عدم استخدام الصواعق
وكشفت مفوضة الشرطة، دانييل آوتلو في مؤتمر صحفي بعد ظهر أمس الثلاثاء، أن "الضباط المتورطين لم يكن لديهم مسدسات صاعقة، بسبب قيود الميزانية".

قال والاس ليلة الثلاثاء، إن "الأسرة تريد العدالة ومحاسبة قاتلي ابنه.. مطالبا المجتمع بإنهاء أعمال العنف والنهب، مشيرا إلى أن "مثل هذه الأعمال تنم عن عدم احترام لأسرته والمدينة التي عمل فيها لمدة 33 عاما".

وشهدت المدينة ليلة الثلاثاء المزيد من المظاهرات حيث تجمهر ما يصل إلى 500 شخص شاركوا في مسيرة سلمية في الغالب.

نهب جماعي
أظهر فيديو مئات الأشخاص يدخلون من واجهة محطمة لمتجر. كما شوهدت حشود تخرج من متجر آخر محملة بالبضائع.

وقالت شرطة فيلادلفيا، إن "محال تجاريـة فـي منطقتيـن بمدينـة فيلادلفيا تتعرض للنهـب مـن قبـل نحـو 1000 شخـص".

وأضافت إدارة الشرطة، أن نحو 30 ضابطا أصيبوا ليل الاثنين وحتى الثلاثاء، بسبب المقذوفات مثل الطوب والحجارة، وأن خمس سيارات شرطة وسيارة إطفاء تعرضت للتخريب، مشيرة إلى أن "هناك اعتقالات بتهمة النهب. 

#فيلادلفيا #الولايات المتحدة الأمريكية #نهب جماعي #رجل أسود #التجمع السلمي #شكبة ان بي سي #جورج فلويد #بريونا تايلور #صواعق كهربائية

الأكثر قراءة اليوم

وزير التنمية يوضح مستجدات موعد صرف شيكات الشؤون ومتضرري حريق النصيرات وتفريغات 2005

هل تلمح إسرائيل لإمكانية اغتيال خليل البهتيني؟

أكثر من 70 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم مبكرا وبايدن يتقدم على ترامب بقوة

قطر تبدي "أسفها" لإخضاعها بالقوة مسافرات في مطار الدوحة لفحص نسائي

مسؤول فلسطيني: مصر أبدت استعدادا لترسيم الحدود البحرية معنا

سبب وفاة الفنان صالح الزراق في السعودية : ما هو مرضه ؟

"شارلي إيبدو" تنشر صورا كاريكاتورية لأردوغان

الأخبار الرئيسية

وفد حماس ينهي زيارته للقاهرة بعد سلسلة لقاءات مع المسؤولين المصريين

وزارة الصحة بغزة : تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و74 حالة تعافٍ

ترامب

أكثر من 70 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم مبكرا وبايدن يتقدم على ترامب بقوة

فلسطين

مسؤول فلسطيني: مصر أبدت استعدادا لترسيم الحدود البحرية معنا

ترامب يوضح موعد استئناف مسار التطبيع.. ويقول: هناك 10 دول أخرى تود توقيع اتفاقات مع إسرائيل